Tata Steel wil mogelijk waterstof uit Noorwegen importeren

OSLO (ANP) - Staalconcern Tata Steel, bekend van het hoogovencomplex bij IJmuiden, wil mogelijk waterstof uit Noorwegen importeren. Het bedrijf start samen met een aantal andere ondernemingen een onderzoek naar de economische haalbaarheid van dit plan, hebben ze bekendgemaakt in Noorwegen tijdens het werkbezoek van koning Willem-Alexander en minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

Groene waterstof wordt internationaal gezien als belangrijk voor de verduurzaming van de industrie. De brandstof is echter nog niet in grote hoeveelheden voorradig. In Nederland wil Tata Steel op termijn overstappen op waterstof. Maar eerst komt er nog een overgangsfase waarin de staalfabriek aardgas gebruikt in plaats van steenkool.

Het idee achter de nieuwe overeenkomst is om de import van vloeibare waterstof te onderzoeken. De waterstof zou in Noorwegen worden geproduceerd uit waterkracht. Deze zou dan worden gekoeld om het product vloeibaar te maken en te verschepen. De vloeibare waterstof moet vervolgens naar de haven van Amsterdam en weer gasvormig worden gemaakt. Hierna zou de waterstof via het geplande pijpleidingnetwerk naar Tata Steel en andere bedrijven kunnen gaan.