Madlener: motie over minder geluidshinder Schiphol onverstandig

DEN HAAG (ANP) - De door een Kamermeerderheid gesteunde motie die oproept om geluidshinder door Schiphol volgend jaar meer te verlagen is "zeer onverstandig", vindt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat). Eerder deze maand besloot de bewindsman om de geluidsoverlast met 15 procent te laten dalen in plaats van 17 procent. Het verzoek om toch bij het oorspronkelijke doel te blijven, leidt volgens hem tot procedures en een vertraging van de plannen.

"Het is slecht voor de omwonenden, want we lopen hierdoor een jaar vertraging op met de maatregelen", zei Madlener vrijdag voor de ministerraad. Om de 17 procent te halen is volgens hem een nieuwe procedure nodig. "Het is bovendien schadelijk voor de luchtvaartsector, want zo'n grote krimp is gewoon niet verantwoord."

Moties zijn verzoeken aan het kabinet waarvan ministers zelf mogen bepalen of ze die opvolgen of naast zich neerleggen, al maken zij zich met dat laatste niet populair bij de Kamer. Madlener beloofde in het kabinet te overleggen of en hoe hij gehoor gaat geven aan deze motie.