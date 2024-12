Marechaussee maakt cijfers grenscontroles toch niet bekend

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Marechaussee maakt toch niet bekend hoeveel illegale migranten er tot dusver zijn ontdekt bij de grenscontroles die op 9 december begonnen, meldt een woordvoerder. De marechaussee gaf eerder deze week aan dit wel te zullen doen, maar volgt nu toch de lijn van asielminister Marjolein Faber. Zij stelde donderdag voor om in maart de resultaten van de grenscontroles te delen.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer wilden graag in januari de eerste cijfers zien, maar volgens Faber is dat te vroeg om conclusies te trekken. De regionale zender Oost meldde dinsdag dat nog geen tien vreemdelingen in het hele land zijn ontdekt bij de grenscontroles.

De grenscontroles houden in dat de marechaussee het komende halfjaar extra controleert op de meer dan 840 grensovergangen. Faber wil op die manier illegale migratie en mensensmokkel tegengaan. Maar of de maatregel het gewenste effect van de minister heeft, blijft de komende tijd dus nog onduidelijk.