Madlener roept op: mijd spits op dinsdag en donderdag

DEN HAAG (ANP) - Om de filedruk op dinsdagen en donderdagen te verlichten, roept minister Barry Madlener (Infrastructuur) automobilisten op die dagen zoveel mogelijk de auto te laten staan tijdens de spits. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld thuis starten en later naar hun werk gaan, oppert de minister. Sinds corona wordt er meer thuisgewerkt, maar de meeste mensen gaan op dinsdag of donderdag nog wel naar kantoor.

In totaal ontstaat 77 procent van de files tijdens de spits. Het ministerie van Infrastructuur is daarom de campagne 'Spitsvrij' gestart, in de hoop de files tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.30 en 18.00 uur te verlichten.

Het ministerie wil mensen vooral bewustmaken van de voordelen van spitsvrij rijden: het scheelt tijd en mensen komen tevredener aan op hun bestemming. Bovendien kosten files de maatschappij geld en leiden ze vaak tot onveilige situaties, aldus Madlener. "Het vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn groot."

Vorige maand kondigde het ministerie al aan begin dit jaar met aanvullende plannen te willen komen om files tijdens de spits tegen te gaan. Gedacht wordt aan het maken van afspraken met werkgevers of onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld over flexibelere werk- en studietijden of het stimuleren van fietsen of carpoolen. Ook wil het ministerie treinreizigers of weggebruikers beter informeren over hinderlijke werkzaamheden. Daarnaast wil het ministerie van een "wetenschappelijke klankbordgroep" weten welke innovatieve maatregelen zouden kunnen helpen.