Trump tekent onder luid gejuich decreten in sportarena

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft een reeks decreten getekend in een sportarena in Washington. Hij nam daar in het bijzijn van duizenden fans plaats achter een bureau.

Een omroeper liet toeschouwers weten welke besluiten Trump aan het ondertekenen was. Bij een verklaring over de terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs klonk luid applaus en gejoel.

"We gaan meer dan een biljoen dollar besparen doordat we het verdrag verlaten", klonk het. Trump tekende ook een brief aan de Verenigde Naties over dat besluit.

Trump vertrok na het tekenen van een reeks besluiten naar het Witte Huis. Hij gooide bij zijn vertrek pennen naar het publiek.