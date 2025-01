Trump en vrouw Melania dansen op inauguratiebal

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn aangekomen bij het zogenoemde Commander-in-Chief Ball in Washington. Het is het eerste van drie inauguratiebals die maandag in de stad zijn georganiseerd.

Op beelden zijn Trump en Melania net als vicepresident J.D. Vance en zijn vrouw Usha Vance op de dansvloer te zien. Bij binnenkomst van Trump werd Hail to the Chief gespeeld, dat klonk eerder ook al in de Capital One Arena, waar Trump in het bijzijn van zijn aanhangers enkele decreten ondertekende.