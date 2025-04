Madlener verdedigt geluidsplannen Schiphol tegenover Brussel

DEN HAAG (ANP) - Minister Barry Madlener heeft zijn plannen om geluidshinder rond Schiphol te verminderen verdedigd tegenover de Europese Commissie. In een woensdag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer vat de PVV-minister samen hoe hij kritiekpunten van de Europese Commissie weerlegt. Daarmee is de procedure volgens de minister "officieel afgerond" en kan hij de maatregelen per november invoeren.

Om maatregelen door te voeren waar de luchtvaart last van heeft, moet het kabinet de zogeheten balanced approach-procedure volgen. Daarbij mogen allerlei partijen op de plannen reageren, gevolgd door een advies van de Commissie. Madlener wil onder meer het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol verlagen en lawaaiige vliegtuigen meer laten betalen.

De Europese Commissie vond bijvoorbeeld dat Madlener niet genoeg aandacht had besteed aan maatregelen voor 'general aviation', waar onder meer privéjets en politiehelikopters bij horen. De ruimte voor die categorie "vloeit voort" uit de ruimte voor commercieel vliegverkeer, reageert Madlener. Door het plafond voor passagiersvluchten te verlagen, zou ook de ruimte voor privévluchten kleiner worden.