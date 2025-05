Madlener vindt viering 750 jaar Amsterdam op de A10 niet handig

Minister Barry Madlener (Infrastructuur) vindt het niet handig dat een deel van de A10 wordt afgesloten om het 750-jarig bestaan van Amsterdam te vieren. Een groot deel van de ringweg rond de hoofdstad is vanwege de festiviteiten in het weekend van 20 tot en met 22 juni autovrij. "Je moet wegen niet claimen voor feestjes", zegt Madlener daarover in De Telegraaf.

"Natuurlijk is dit feest uniek, maar hier moet het wel bij blijven", aldus de minister in de krant. Hij wijst erop dat het belangrijk is dat wegen beschikbaar blijven nu er veel aan de weg wordt gewerkt. Ook laat hij de krant weten dat het besluit om de snelweg af te sluiten door het vorige kabinet is genomen. "En dus rest mij niets dan de feestvierders veel plezier te wensen. Maar is het handig? Nee, natuurlijk niet."

Tijdens het festival Op de Ring zijn er op de A10 muziek, sport, theater en dans te vinden. Ook geven er twintig stellen elkaar het jawoord.