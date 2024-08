Maduro zegt bereid te zijn verkiezingsresultaten te delen

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gezegd dat hij bereid is bewijs te delen van zijn verkiezingswinst, nu de druk uit binnen-en buitenland op hem toeneemt om twijfels over de geldigheid van zijn overwinning weg te nemen. Volgens de officiële resultaten behaalde Maduro zondag ruim 51 procent van de stemmen.

Maduro zei dat hij bereid is om "100 procent van de gegevens te presenteren", toen hij verslaggevers toesprak buiten het Hooggerechtshof. "Ik ben bereid om te worden opgeroepen en ondervraagd, en in alle opzichten te worden onderzocht door de verkiezingsautoriteiten", zei hij.

De oppositie in Venezuela beweert dat haar kandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia de rechtmatige winnaar was van de verkiezingen van afgelopen zondag. Verschillende landen in Latijns-Amerika, vooral landen met rechtse regeringen als Argentinië en Peru, trekken de verkiezingsuitslag in twijfel. Landen als Mexico en Brazilië stellen zich terughoudender op.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben zich aangesloten bij oproepen tot een gedetailleerde openbaarmaking van de uitgebrachte stemmen.