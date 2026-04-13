Magyar doet handreiking naar Oekraïne en Europa

Samenleving
door anp
maandag, 13 april 2026 om 16:23
BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije zal onder nieuw bewind de EU-miljardenlening aan Oekraïne niet langer blokkeren. Die verkiezingsbelofte herhaalde premier-in-spé Péter Magyar daags na zijn verkiezingsoverwinning tijdens een persconferentie in Boedapest. Wel voegde hij eraan toe dat Hongarije, gezien de economische situatie in het land, niet kan bijdragen aan die financiële handreiking van de EU aan Kyiv.
Een ander kantelpunt vergeleken met de afzwaaiende Fidesz-regering van premier Viktor Orbán, is diens keuze om uit het Internationaal Strafhof te stappen. Hoewel dat al lopende proces formeel niet meer is in te trekken, zei Magyar weer te willen toetreden met Hongarije tot het hof.
Ook herhaalde hij, net als in zijn campagne, maatregelen te willen treffen om de door de EU bevroren tegoeden voor Hongarije los te krijgen. Daarvoor wil hij onder meer corruptie aanpakken en de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechtsstaat verbeteren.
Daarnaast wil Magyar de banden met buurlanden aanhalen.
Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

