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Magyar: Hongarije ook bij NAVO weer betrouwbare bondgenoot

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 9:19
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ANKARA (ANP) - De Hongaarse premier Péter Magyar is van plan om van zijn land weer een betrouwbare bondgenoot te maken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Volgens hem staan de Hongaren pal achter de alliantie en hebben ze dat laten zien door bij de verkiezingen van april met een grote meerderheid op zijn partij te stemmen.
Magyar won toen de verkiezingen van de vorige premier Viktor Orbán. Zijn regering lag vaak overhoop met andere Europese landen en de Europese Unie en Magyar probeert die banden te herstellen.
De nieuwe premier stelde dat Hongarije zich zal houden aan de 5 procentsnorm die vorig jaar is afgesproken over de defensie-uitgaven. Ook benadrukte hij Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland. "Oekraïne is het slachtoffer, Rusland de agressor", verduidelijkte hij. Orbán was altijd kritisch op steun aan Oekraïne.
Magyar heeft dinsdag kort met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken en zei te hebben afgesproken om elkaar in de nabije toekomst weer te ontmoeten.
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