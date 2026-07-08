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Licht lagere opening AEX, Shell wint door stijging olieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 9:18
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine min geopend. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten door de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran na de recente aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. Iran heeft teruggeslagen met aanvallen op Amerikaanse bases in de Golfregio. De olieprijzen gingen daardoor verder omhoog.
De olieprijzen klommen meer dan 3 procent, waarmee de flinke stijging van een dag eerder werd doorgezet. Shell profiteerde van die hogere olieprijzen en won 1,1 procent in de AEX. Een dag eerder steeg Shell al ruim 3 procent, mede dankzij een goed ontvangen handelsupdate over het tweede kwartaal. Het Britse BP ging 2 procent vooruit in Londen en het Franse TotalEnergies werd ook 2 procent duurder in Parijs.
De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 1077,53 punten.
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