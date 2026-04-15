Magyar verwacht half mei inauguratie nieuwe Hongaarse regering

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:48
BOEDAPEST (ANP/RTR) - Péter Magyar, de winnaar van de Hongaarse verkiezingen, verwacht dat zijn nieuwe regering halverwege mei geïnaugureerd wordt. "Mogelijk nog iets eerder", zei hij na een gesprek met president Tamás Sulyok. Begin mei moet het parlement voor het eerst bijeenkomen.
Magyars partij Tisza won afgelopen zondag de verkiezingen, waardoor de oppositieleider nu de nieuwe regering mag vormen. Hij neemt het premierschap over van Viktor Orbán, die zestien jaar aan de macht was.
Magyar ziet zijn ruime overwinning als een mandaat om flinke hervormingen door te voeren en om af te rekenen met het in zijn ogen corrupte beleid van de vorige regering. Hij heeft bondgenoten van Orbán opgeroepen om de posities die ze de afgelopen jaren van de premier hebben gekregen op te geven.
Magyar heeft ook president Sulyok opgeroepen om op te stappen. De verkiezingswinnaar herhaalde dat verzoek in het gesprek dat zij hadden. Sulyok zou dat volgens Magyar gaan "overwegen".
POPULAIR NIEUWS

hq720

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

ANP-539032592

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

generated-image (6)

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

anp140426082 1

IMF ziet het voor de economie van de westerse landen somber in.

