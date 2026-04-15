Magyar verwacht half mei inauguratie nieuwe Hongaarse regering

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Péter Magyar, de winnaar van de Hongaarse verkiezingen, verwacht dat zijn nieuwe regering halverwege mei geïnaugureerd wordt. "Mogelijk nog iets eerder", zei hij na een gesprek met president Tamás Sulyok. Begin mei moet het parlement voor het eerst bijeenkomen.

Magyars partij Tisza won afgelopen zondag de verkiezingen, waardoor de oppositieleider nu de nieuwe regering mag vormen. Hij neemt het premierschap over van Viktor Orbán, die zestien jaar aan de macht was.

Magyar ziet zijn ruime overwinning als een mandaat om flinke hervormingen door te voeren en om af te rekenen met het in zijn ogen corrupte beleid van de vorige regering. Hij heeft bondgenoten van Orbán opgeroepen om de posities die ze de afgelopen jaren van de premier hebben gekregen op te geven.

Magyar heeft ook president Sulyok opgeroepen om op te stappen. De verkiezingswinnaar herhaalde dat verzoek in het gesprek dat zij hadden. Sulyok zou dat volgens Magyar gaan "overwegen".