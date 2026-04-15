Premier Pakistan naar buitenland, speculaties over vredesoverleg

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:47
ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif begint woensdag met een vier dagen durend bezoek aan Saudi-Arabië, Qatar en Turkije, terwijl wordt gespeculeerd over nieuwe Iraans-Amerikaanse vredesonderhandelingen in Pakistan. Sharif treedt op als een belangrijke bemiddelaar tussen de twee landen in oorlog.
Door Sharifs reis lijkt de hervatting van het vredesoverleg niet op zeer korte termijn plaats te vinden. De Amerikaanse president Donald Trump suggereerde woensdag dat binnen twee dagen weer gesprekken zullen plaatsvinden in Islamabad. Nieuwszender Al Jazeera verwacht dat de onderhandelingen inderdaad in de komende dagen worden hervat, maar niet per se binnen de twee dagen waar Trump het over heeft. Sharif keert zaterdag terug in Pakistan.
Iran en de Verenigde Staten hielden afgelopen zaterdag onderhandelingen in Islamabad, maar zonder resultaat. Dit was het eerste directe overleg tussen de twee landen in decennia. De diplomatieke betrekkingen werden in 1980 verbroken.
