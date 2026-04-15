Door Frankrijk vrijgelaten Iraniër terug in thuisland

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 8:17
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse staatsburger Mahdieh Esfandiari is na vrijlating uit een Franse gevangenis teruggekeerd naar Iran, meldt de Iraanse staatstelevisie. Het nieuws komt een week nadat Iran twee Fransen liet gaan.
Esfandiari zat vast voor het verheerlijken van terrorisme in anti-Israëlische berichten op sociale media. Na haar veroordeling in februari werd direct gespeculeerd over haar rol bij een eventuele gevangenenruil tussen Frankrijk en Iran.
Het Franse koppel Cécile Kohler en Jacques Paris kwam vorige week na ruim drie jaar gevangenschap in Iran aan in Frankrijk. Zij werden beschuldigd van spionage. Iraanse media meldden toen dat er sprake was van een gevangenenruil.
POPULAIR NIEUWS

209475731_m

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

ANP-539032592

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

129366290_m

DDR-taferelen: Duitse mannen moeten vanaf nu toestemming aan het leger vragen om langer op reis te gaan

generated-image (6)

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

alcohol-hoofdsteden-top6

Hier koop je in Europa je drank spotgoedkoop

hq720

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

