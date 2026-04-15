Door Frankrijk vrijgelaten Iraniër terug in thuisland

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse staatsburger Mahdieh Esfandiari is na vrijlating uit een Franse gevangenis teruggekeerd naar Iran, meldt de Iraanse staatstelevisie. Het nieuws komt een week nadat Iran twee Fransen liet gaan.

Esfandiari zat vast voor het verheerlijken van terrorisme in anti-Israëlische berichten op sociale media. Na haar veroordeling in februari werd direct gespeculeerd over haar rol bij een eventuele gevangenenruil tussen Frankrijk en Iran.

Het Franse koppel Cécile Kohler en Jacques Paris kwam vorige week na ruim drie jaar gevangenschap in Iran aan in Frankrijk. Zij werden beschuldigd van spionage. Iraanse media meldden toen dat er sprake was van een gevangenenruil.