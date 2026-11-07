Maleisische vorst waarschuwt justitie na discussie over pardon

KUALA LUMPUR (ANP/AFP/RTR) - De Maleisische vorst Ibrahim heeft justitie in zijn land gewaarschuwd nadat een koninklijk pardon voor de veroordeelde oud-premier Najib Razak niet was uitgevoerd. Hij mocht de rest van zijn gevangenisstraf onder huisarrest uitzitten na het betalen van een boete, maar zijn vrijlating uit de gevangenis is daarna geblokkeerd.

De procureur-generaal zei toen dat er meer uitleg nodig was over het koninklijk pardon. De vorst vond dat niet nodig en stelde in een verklaring dat zijn pardon volkomen duidelijk was. "Aangezien aan alle voorwaarden van het voorwaardelijke gratiebesluit is voldaan, komt elk argument dat het besluit in twijfel trekt neer op het ontkennen van het bevel van Zijne Majesteit de Koning."

De 73-jarige oud-premier zit een celstraf van zes jaar uit voor een grote corruptieaffaire rond een staatsfonds. Hij kreeg later ook vijftien jaar cel opgelegd in een andere zaak. Daar heeft het koninklijk pardon geen betrekking op.