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Waarom je vakantie naar Barcelona vanaf april nóg duurder uitvalt

Economie
door Pieter Immerzeel
Toeristen met rolkoffers lopen over de Rambla in Barcelona.
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Je boekt in de winter een lang weekend Barcelona voor het voorjaar en denkt alles voor de reis af te hebben getikt. Maar helaas, bij het inchecken komt er nog een rekening bij. Vanaf 1 april 2027 betaal je in de Catalaanse hoofdstad €1 per persoon per nacht meer toeristenbelasting. Afgelopen jaar ging de belasting voor veel hotels ook al omhoog.
Dit alles staat in de belastingverordening van de gemeente Barcelona. De stad heft een eigen toeslag bovenop de belasting van de Catalaanse regering en die toeslag gaat elk jaar op 1 april omhoog. Het lijkt niet veel, maar tikt toch flink aan wanneer je een aantal dagen de prachtige Catalaanse stad bezoekt.

Dit betaal je per persoon per nacht

De totale bedragen zijn de Catalaanse belasting plus de toeslag van de stad. Die toeslag is nu €5 en wordt op 1 april 2027 €6.
Soort verblijfNu (sinds 1 april 2026)Vanaf 1 april 2027
Vijfsterrenhotel€12€13
Viersterrenhotel€8,40€9,40
Toeristisch appartement€9,50€10,50
Hotel tot drie sterren, camping€7€8
Jeugdherberg€6€7
De bedragen per soort verblijf komen van de Catalaanse vereniging van gemeenten en Catalan News. Jongeren onder de 16 jaar betalen niets, meldt het Spaanse vakblad Hosteltur.
We hebben het over bedragen die te dragen zijn, ik denk niet dat het de komst van toeristen naar Barcelona ontmoedigt.
- Eugeni Osácar, onderzoeker toerisme Universiteit van Barcelona

Een stel in een viersterrenhotel betaalt €75,20 voor vier nachten

Voor vier nachten met z’n tweeën in een viersterrenhotel betaal je nu €67,20. Boek je na 1 april, dan wordt dat €75,20. Begin dit jaar, voor de verhoging, was het nog €45,60: toen kostte een nacht in zo’n hotel €5,70 per persoon.
De belasting staat meestal niet in de prijs op boekingssites. Je rekent haar af bij het hotel of de verhuurder.

In cijfers

  • €8 per nacht: zo hoog wordt de toeslag van de stad in 2029, meldt Catalan News.
  • €15 per nacht: dat betaal je over drie jaar in een luxehotel, volgens hetzelfde nieuwsmedium.
  • 25 procent van de opbrengst gaat naar woningbeleid.
  • €11 betaalt een cruisepassagier die korter dan twaalf uur in de stad is.

Barcelona wil met het geld de woningnood aanpakken

Het Catalaanse parlement keurde de verhoging in februari goed. De regering noemde het in de wet “essentieel en urgent” om iets te doen aan de woningnood. Een kwart van de opbrengst gaat daarom naar woningen, de rest naar toerisme en voorzieningen.
Toeristen blijven er volgens Eugeni Osácar niet voor weg. “We hebben het over bedragen die te dragen zijn, ik denk niet dat het de komst van toeristen naar Barcelona ontmoedigt,” zegt de onderzoeker toerisme van de Universiteit van Barcelona tegen de Catalaanse omroep 3Cat.
Met de nieuwe regels kunnen we zeggen dat deze belasting meer een manier is om gemeenten te financieren.
- Marian Muro, directeur van de vereniging van toeristische appartementen in Barcelona
Buiten de stad loopt de belasting ook op. In de rest van Catalonië, zoals aan de Costa Brava, betaal je in een vijfsterrenhotel vanaf 1 april 2027 €6 per nacht, twee keer zoveel als begin 2026.
WEL zette deze zomer de toeristenbelasting in populaire Europese steden naast elkaar. Daar kwam Amsterdam als duurste uit.

Zo houd je de rekening lager

  • Betaal je reis in één keer vooruit. Boek je voor 1 april en betaal je meteen alles, inclusief de belasting, dan geldt het oude tarief, ook als je pas na 1 april gaat. Dat staat in de nieuwe Catalaanse wet.
  • Kies een hotel met minder sterren. Vanaf april betaalt een stel in een driesterrenhotel voor vier nachten €64, in een vijfsterrenhotel €104.
  • Slaap buiten de stad. In plaatsen rond Barcelona betaal je geen stadstoeslag van €6. Kijk wel of je gemeente een eigen toeslag heeft: die mogen sinds dit jaar tot €4 per nacht vragen.
Meer goedkope bestemmingen staan in het overzicht van waar je deze zomer de meeste vakantie voor je geld kreeg.
Meer weten?
Bronnen: 3Cat, Gemeente Barcelona

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