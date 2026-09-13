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Man (19) aangehouden na schieten op festival in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 13:03
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AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondagochtend in Zwijndrecht een 19-jarige man uit die plaats aangehouden na een schietincident op een Amsterdams festival zaterdagavond. Daarbij raakten een man en een vrouw gewond.
De politie zegt zaterdag kort voor 21.30 uur meldingen te hebben binnengekregen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw meldden zich daarna met een schampschot.
In de Riekerhaven bij de Sportparklaan vindt dit weekend het festival Parels van de Stad plaats.
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