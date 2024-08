“In Gaza is het makkelijker om drugs te verkopen dan om te demonstreren tegen Hamas ”, zegt Hamza Howidy lachend tegen de Suddeutsche Zeitung. . De 26-jarige Palestijn heeft inmiddels zijn vaderland verlaten en woont in Duitsland.

Hij belandde twee keer in de gevangenis voor het organiseren van een demonstratie in de straten van Gaza Stad in 2019. “Bidna Na'eesh”, ‘Wij willen leven’, was de naam die de beweging kreeg, waar honderden Palestijnen zich bij aansloten die geloofden in een leven in de Gazastrook dat niet bepaald wordt door islamisten.

In tegenstelling tot veel van zijn vrienden heeft hij zich nooit aangesloten bij de islamistische organisatie. Ondanks zijn diploma economie kon hij geen werk vinden en moest hij de volledige huur van zijn flat betalen, terwijl anderen financieel werden gesteund door Hamas. Soms betaalt Hamas ook de trouwkosten, zegt hij, “dat is veel geld”.

Samen met zijn vriend Amin Abed begon hij de demonstraties te plannen. Stiekem wilden we het einde van Hamas,” geeft hij toe, maar dat leek op dat moment onbereikbaar. Voorlopig richtten ze zich alleen op het verlagen van de voedselprijzen, verzoening tussen de rivaliserende facties en het houden van nieuwe verkiezingen. Maar zelfs deze eisen gingen te ver.

Agenten van Hamas braken de protesten af, sloegen de demonstranten op straat in elkaar en arresteerden meer dan duizend deelnemers, onder wie Howidy. Hij vertelde over de verschrikkelijke omstandigheden in de gevangenissen en hoorde het geschreeuw van zijn gemartelde medegevangenen. Hij zat drie weken gevangen.

Voortduren worden de inwoners van Gaza blootgesteld aan propaganda van Hamas. Howidy legt uit dat ze niet alleen ophitsen tegen Israëliërs en Joden, maar ook tegen christenen en iedereen die er anders over denkt. Hamas is niets anders dan “IS met goede PR”. Het controleerde al vroeg de media en voorzag scholen van partijdige leraren. Israël is altijd verantwoordelijk voor alle problemen, zegt hij, “dat is te gemakkelijk”.

De arrestatiebevelen tegen premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Joav Gallant geven hem hoop op een rechtvaardige vrede. Als het aan hem lag, zou de hele Israëlische regering terecht moeten staan voor vermeende oorlogsmisdaden, net als de leiders van Hamas.

Howidy walgde van het gejubel van sommige Palestijnen als reactie op de Hamas-slachtingen. Ik schaamde me voor de gruwelijke daden van Hamas namens de Palestijnen. Waar zijn de gematigde stemmen die dit veroordelen? Hoe zou deze gematigde stem uit Gaza willen zijn? Hij hoopt dat meer Palestijnen moed vatten en zich uitspreken tegen Hamas. Hamas moet verdwijnen uit de Gazastrook en er moet een nieuw politiek leiderschap worden geïnstalleerd.Er zijn veel trauma's onder Palestijnen en Israëli's die nog vele generaties zullen duren. Hamza Howidy weet dit en wil het veld niet overlaten aan de extremisten. Ik hoop op vrede en verzoening tussen Israëli's en Palestijnen,” zegt hij. We moeten nu beginnen.