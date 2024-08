Vos al zeker van groene trui in Tour de France Femmes

LE GRAND BORNAND (ANP) - Marianne Vos is zeker van de groene trui in de Tour de France Femmes, mits ze zondag in de laatste etappe de finish haalt. De 37-jarige renster van Team Visma - Lease a Bike heeft 170 punten verdiend in de zeven voorgaande etappes en is door geen enkele andere renster nog te achterhalen. "Het is een pittige week geweest met een mooi toetje", zei ze tegen Sporza voor de start van de slotrit, die eindigt op de Alpe d'Huez.

Vos won de groene trui als winnaar van het puntenklassement ook in 2022.