Man (43) omgekomen bij schietincident Wanroij, vrouw (31) gewond

WANROIJ (ANP) - Bij een schietincident in Wanroij (Noord-Brabant) is maandag een 43-jarige man uit Boxmeer om het leven gekomen. Een 31-jarige vrouw uit Gennep raakte hierbij ernstig gewond, meldt de politie in een update. Het incident gebeurde in een woning aan de Lamperen.

De politie kreeg iets voor 09.30 uur de melding binnen. Bij aankomst troffen de hulpdiensten de overleden man en de zwaargewonde vrouw aan. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben sporen veiliggesteld. Ook heeft de politie een buurtonderzoek gedaan. "Op dit moment houden we rekening met diverse scenario's en doen we breed onderzoek naar de feiten en omstandigheden. Het onderzoek kan nog wel enige tijd gaan duren", aldus de politie.

Het terrein is eigendom van Mark van den Oever, bekend als voorman van Farmers Defence Force. Hij spreekt op Facebook van "een enorm persoonlijk drama".