Litouwen investeert miljard in grensversterking bij Rusland

VILNIUS (ANP/AFP) - Litouwen gaat 1,1 miljard euro uitgeven om zijn grenzen met Rusland en Belarus te versterken, maakte het NAVO-lid maandag bekend. Het grootste deel van het geld, 800 miljoen, wordt gebruikt om antitankmijnen aan te schaffen.

De nieuwe uitgaven moeten Litouwen in staat stellen om "acties van vijandige staten te blokkeren en te vertragen", aldus het ministerie van Defensie.

De Baltische staten Litouwen, Letland en Estland vrezen dat zij de volgende landen in Moskou's vizier zijn, als Rusland de oorlog tegen Oekraïne wint. Alle drie de landen hebben sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 hun defensie-uitgaven verhoogd. Ook hebben ze de grensbeveiliging opgeschroefd. De landen beschuldigen Rusland ervan de toestroom van migranten naar de grens te stimuleren.