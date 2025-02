Man (56) verdacht van seksueel misbruik minderjarige werknemers

HAARLEM (ANP) - De politie heeft een 56-jarige man uit Schagen aangehouden die wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarige werknemers. Het Openbaar Ministerie meldt donderdag dat tot dusver vijf personen aangifte hebben gedaan en dat meer aangiftes niet worden uitgesloten. De man is maandag opgepakt, donderdag heeft de rechter-commissaris het voorarrest met veertien dagen verlengd.

Het OM wil "ter bescherming van de privacy van de slachtoffers" op dit moment geen nadere mededelingen doen, ook omdat het minderjarigen betreft. Het is dan ook niet duidelijk waar de verdachte en slachtoffers werkten.

De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte hadden gedaan. De politie denkt dat er mogelijk nog meer werknemers of ex-werknemers slachtoffer zijn geworden. Zij zal de komende tijd zo veel mogelijk van hen benaderen, aldus het OM. Het onderzoek is in volle gang.