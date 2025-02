AI-chipbedrijf Nvidia iets hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Nvidia ging donderdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld zag de omzet en winst afgelopen kwartaal opnieuw flink stijgen. Door de wedloop tussen techbedrijven om steeds krachtigere AI-modellen te ontwikkelen, groeit Nvidia al kwartaal na kwartaal enorm hard. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op verdere groei. Wel zorgen hogere kosten voor de "overgang naar complexere systemen" voor gekrompen winstmarges bij het concern.

Het aandeel Nvidia won in de vroege handel 0,9 procent. Woensdag steeg Nvidia al bijna 4 procent in aanloop naar de resultaten. Andere grote chipbedrijven als Broadcom en Advanced Micro Devices (AMD) klommen donderdag 1,7 en 0,8 procent.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was positief, na de overwegend lagere slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 43.547 punten. De brede S&P 500-index won 0,5 procent tot 5986 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 19.212 punten.

De graadmeters zagen woensdag een deel van hun eerdere winsten verdampen, na de dreigementen van president Donald Trump over importheffingen. Zo kunnen Canada en Mexico vanaf 2 april importheffingen verwachten van 25 procent. Ook wil Trump snel met heffingen van 25 procent tegen de EU komen.