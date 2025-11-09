ECONOMIE
Man (58) aangehouden om grote brand bij autobedrijf Leeuwarden

Samenleving
door anp
zondag, 09 november 2025 om 15:44
anp091125100 1
LEEUWARDEN (ANP) - De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de grote brand bij een autorecyclingbedrijf in Leeuwarden, die woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag. De politie bevestigt berichtgeving hierover door Omrop Fryslân.
De politie arresteerde de 58-jarige man uit Leeuwarden zaterdag aan het begin van de avond, op basis van videobeelden die de politie heeft bekeken. De man zit vast en wordt verhoord.
Bij het bedrijf stonden ongeveer twintig auto's in brand. Het leidde ook tot veel schade aan het pand aan de James Wattstraat. De voorgevel van het gebouw raakte beschadigd en meerdere ramen waren gesprongen. In het dak van het gebouw waren meerdere brandhaarden. Zaterdagochtend rond 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.
