Verstappen start vanuit pitstraat in Brazilië na vervanging motor

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen begint de Grote Prijs van Brazilië niet vanaf plek 16, maar vanuit de pitstraat. Zijn team Red Bull heeft er na een teleurstellende kwalificatie voor gekozen veel onderdelen van de auto te vervangen, waaronder de motor. Dat bevestigt autosportfederatie FIA.

"De elementen zijn tijdens 'parc fermé' zonder goedkeuring van de FIA vervangen. Ook zijn er wijzigingen aangebracht aan de ophanging van auto met nummer 1 (van Verstappen) zonder goedkeuring van de FIA", maakt de FIA bekend. Esteban Ocon van Haas start om vergelijkbare redenen vanuit de pitstraat.

Verstappen vertrok vorig jaar ook vanuit de achterhoede in São Paulo en won in natte omstandigheden alsnog. Dit keer wordt de opgave nog groter. De race begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

De Nederlander had na zijn goede resultaten van de afgelopen weken nog hoop op een vijfde wereldtitel, maar zei zaterdag na de kwalificatie dat hij daar dit seizoen geen kans meer op ziet.