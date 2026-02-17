Man (78) aangehouden na bedreiging agenten bij woning Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft maandagavond een 78-jarige man aangehouden na een dreigende situatie bij een woning in de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost. De man stak daarbij met een mes in de richting van agenten en gooide vanuit zijn bovenwoning goederen naar hen. De betrokken agenten hebben aangifte gedaan, meldt de politie dinsdag.

De verdachte zou maandagavond een van zijn buren hebben bedreigd. Toen agenten hem daarvoor wilden arresteren, trok hij een mes en stak hij in de richting van de agenten. Zij raakten niet gewond, maar voelden zich volgens de politie genoodzaakt zich terug te trekken. Later werden agenten die buiten stonden door de man bekogeld met goederen.

Uiteindelijk zette de politie een onderhandelaar, een droneteam en hondengeleiders in. De man is met hulp van een stroomstootwapen aangehouden. Ook richtten agenten hun vuurwapen op de verdachte, omdat de situatie volgens de politie erg bedreigend was. Zo verscheen de verdachte op een gegeven moment in de trapopgang naar zijn woning met een groot mes in zijn hand.