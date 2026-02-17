Heerma wil als minister band met medeoverheden herstellen

DEN HAAG (ANP) - Pieter Heerma wil als minister van Binnenlandse Zaken zorgen voor vitale regio's in Nederland. Ook wil de CDA'er zorgen dat de band met medeoverheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen beter wordt. Hij noemt het rapport Elke Regio Telt uit 2023 een belangrijk document voor zijn nieuwe baan.

Heerma denkt dat zijn "verbindende stijl" goed van pas kan komen in overleg met andere overheden en met fracties om meerderheden te vinden voor plannen. "Ik heb altijd geprobeerd om met allerlei partijen samen te werken en te kijken waar het compromis gevonden kan worden", zei hij na afloop van zijn gesprek met formateur Rob Jetten.

De CDA'er zei dat hij als Kamerlid collega's aansprak als zij in een debat iets zeiden wat volgens hem niet kon. Heerma zei niet duidelijk of hij dat als minister ook gaat doen. Hij noemde het de verantwoordelijkheid van Kamerleden om te zorgen voor een goed debat.