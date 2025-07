Man aangehouden in Breda in verband met explosie bij bedrijf

BREDA (ANP) - De politie heeft in Breda een 43-jarige man uit Rijsbergen aangehouden, die mogelijk iets te maken heeft met een explosie bij een bedrijf aan de Oosterstraat, aldus de politie op X.

Na de explosie, in de nacht van zaterdag op zondag, brak er brand uit. De brandweer ontruimde de bovenliggende appartementen.

In de omgeving van de Oosterstraat hield de politie de verdachte aan. Hij vluchtte weg op het moment dat agenten hem zagen. Er wordt onderzocht of hij iets met de explosie te maken heeft. Hij is voor verhoor naar het bureau gebracht.