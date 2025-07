Overleden persoon aangetroffen in woning in Horst

HORST (ANP) - In de woning in het Limburgse Horst waar mogelijk een gaskraan was opengedraaid is een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de Limburgse politie op Facebook.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed een inval in de woning rond 23.15 uur zaterdagavond en trof de persoon aan. Over de identiteit van de persoon en de toedracht heeft de politie nog geen informatie. De brandweer werd ingezet voor de veiligheid van het pand en de omgeving.

Eerder zaterdag meldde de politie dat een man mogelijk de gaskraan had opengedraaid in zijn woning aan de Hertog Arnoldlaan in Horst. Omdat de woning vol gas zat en er ontploffingsgevaar bestond, stelde de politie een veiligheidszone van 150 meter in.

Sommige mensen moesten hun huis verlaten en werden opgevangen in het gemeentehuis. Zij konden rond middernacht terug naar huis.