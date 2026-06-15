Man aangehouden in vermissingszaak Dronten

DRONTEN (ANP) - De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de verdwijning van een destijds 36-jarige man uit Dronten. Marc Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Jaskulski had vlak voor zijn verdwijning een afspraak met iemand via homodatingapp Grindr in het Roggebotsebos. Zijn telefoon gaf daarvoor voor het laatst een signaal af aan de telefoonmast. Bij de Drontermeerdijk, even verderop, werd na een aantal maanden zijn fiets gevonden. De politie vermoedt dat er "iets is voorgevallen" met de man met wie hij een date had.

Aanvankelijk ging de politie er niet van uit dat de vermissing van Jaskulski om een misdrijf ging. Jaskulski heeft een nierziekte en de politie dacht daarom dat hij onwel was geworden of een ongeval had gehad.

Jaskulski is op de dag van zijn verdwijning om 14.15 uur voor het laatst gezien aan de Langstraat in Dronten.