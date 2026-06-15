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Hezbollah: geen operaties uitgevoerd sinds aankondiging akkoord

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 14:22
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BEIROET (ANP/RTR) - Een functionaris van Hezbollah heeft gezegd dat de groepering geen operaties heeft uitgevoerd sinds de aankondiging van het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. De bron, die anoniem wenst te blijven, zegt ook dat het standpunt over de wapenstilstand afhankelijk is van de naleving door Israël.
De deal, die vrijdag wordt ondertekend, moet de eerste worden in een reeks van twee. Ze moeten een einde maken aan de oorlog die de Verenigde Staten en Israël eind februari ontketenden met luchtaanvallen op Iran. Dat is inclusief het conflict tussen Hezbollah en Israël, die beide geen partij zijn in de onderhandelingen.
Volgens de functionaris wijst Hezbollah de Israëlische "bewegingsvrijheid" in Libanon af. Ook zei hij dat Iran de ondertekening van het akkoord heeft uitgesteld om toezicht te houden op de naleving van het staakt-het-vuren in Libanon door Israël. De Libanese groepering heeft nog niet formeel gereageerd.
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