Man aangehouden om mensenhandel na melding slachtoffer

SCHIPHOL (ANP) - Een 28-jarige man is donderdag aangehouden op Schiphol op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De marechaussee was naar hem op zoek, omdat een Zuid-Amerikaanse in april had gemeld dat ze werd gedwongen tot prostitutie. Toen de man iemand op de luchthaven kwam ophalen werd hij herkend en aangehouden.

De Zuid-Amerikaanse kwam vorig jaar naar Nederland en had toen op Schiphol een gesprek met de marechaussee omdat die vermoedde dat ze in de gedwongen prostitutie zou belanden. Dat ontkende ze toen, maar in april meldde ze zich opnieuw bij de militaire dienst en zei dat ze toch slachtoffer was geworden.