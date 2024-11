Moeder Booking.com wil banen schrappen, waar en hoeveel onbekend

NORWALK (ANP) - Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, wil zijn personeelsbestand inkrimpen. Dat staat in een melding die is gedaan bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het is nog niet bekend hoeveel en of daarbij ook banen worden geschrapt bij de hotelboekingssite, waarvan het hoofdkantoor zich in Amsterdam bevindt.

Booking Holdings had eind vorig jaar ongeveer 23.600 medewerkers in dienst. Daarvan werken zo'n 6000 mensen bij Booking.com in Amsterdam.

"We zullen overleggen met ondernemingsraden, werknemersvertegenwoordigers en andere relevante organisaties, en verwachten te zijner tijd meer duidelijkheid te krijgen over deze organisatorische veranderingen, inclusief wat betreft timing, verwachte impact op werknemers, financiële impact en andere aspecten van de beoogde veranderingen", is te lezen in de melding, die vrijdag na het sluiten van de aandelenbeurzen in New York is ingediend.

Naast het schrappen van banen, wil Booking Holdings ook "processen en systemen moderniseren", besparen op vastgoed en inkoopprocessen "optimaliseren". Alle maatregelen samen moeten leiden tot "het verder verbeteren van ons aanbod voor zowel reizigers, als partners", aldus het Amerikaanse bedrijf.