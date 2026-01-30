Senaatsleiders VS sluiten deal die shutdown moet voorkomen

WASHINGTON (ANP) - Republikeinse en Democratische leiders in de Amerikaanse Senaat en het Witte Huis hebben een akkoord bereikt over een belangrijk pakket begrotingsvoorstellen. Daarmee kan worden voorkomen dat overheidsinstanties vanaf zaterdag deels worden gesloten, aldus een medewerker van de Democratische leiding in de Senaat.

Het akkoord voorziet erin dat de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) wordt afgesplitst van het begrotingspakket. Het ministerie wordt dan gedurende twee weken op het huidige niveau gefinancierd.

Democraten hadden aangedrongen op afsplitsing van het DHS nadat twee burgers recentelijk werden doodgeschoten in Minneapolis door federale agenten, die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen.

Vrijdag is de deadline om een gedeeltelijke shutdown van de overheid te voorkomen. Die wordt waarschijnlijk niet gehaald. Ook het Huis van Afgevaardigden moet akkoord gaan en dat orgaan is tot maandag met reces. De Republikeinse voorzitter van het Huis, Mike Johnson, zei dat hij er niet van overtuigd is dat een shutdown wordt voorkomen. "Op dit moment ben ik daar eerlijk gezegd niet zo zeker van", aldus Johnson tegen verslaggevers.

President Donald Trump heeft het akkoord bevestigd op Truth Social en toonde zich optimistischer dan Johnson. "Republikeinen en Democraten in het Congres zijn tot een akkoord gekomen om het grootste deel van de overheid te financieren tot september. Ik werk hard samen met het Congres om ervoor te zorgen dat we de overheid zonder vertraging volledig kunnen financieren."