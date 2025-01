Man die Cybertruck liet ontploffen gebruikte ChatGPT voor explosie

LAS VEGAS (ANP/RTR) - De man die in de Tesla Cybertruck zat die op nieuwjaarsdag voor een Trump Hotel in Las Vegas ontplofte, gebruikte de populaire chatbot ChatGPT om de explosie te plannen, vertelden functionarissen dinsdag aan verslaggevers. De verdachte zou ChatGPT hebben gebruikt om te achterhalen hoeveel explosief er nodig was om de ontploffing te veroorzaken.

Het zou volgens de Las Vegas Metropolitan Police Department het eerste incident op Amerikaanse bodem zijn waarbij ChatGPT gebruikt was om een explosief te bouwen. "We hebben in deze zaak duidelijk bewijs gevonden dat de verdachte ChatGPT als kunstmatige intelligentie heeft gebruikt om zijn aanval te plannen", vertelde sheriff Kevin McMahill op een persconferentie.

ChatGPT-maker OpenAI zei dat het bedrijf "zich inzet om AI-tools verantwoord te gebruiken" en dat zijn "modellen zijn ontworpen om schadelijke instructies te weigeren". "In dit geval reageerde ChatGPT met informatie die al openbaar beschikbaar was op internet en gaf het waarschuwingen tegen schadelijke of illegale activiteiten", zei het bedrijf in een verklaring tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios.