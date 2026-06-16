ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man die drie kinderen en een leraar doodreed reed roekeloos, zegt de politie

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 16 juni 2026 om 18:22
bijgewerkt om dinsdag, 16 juni 2026 om 18:32
anp160626168 1
Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde roekeloosheid. Dat is juridisch de zwaarste vorm van schuld bij een verkeersongeval, bevestigt het OM na berichtgeving van Omroep Zeeland. Waarom de 19-jarige bestuurder daarvan wordt verdacht, wil het OM op dit moment niet delen.
Eerder maakte het OM bekend dat de man uit Hulst ervan wordt verdacht schuldig te zijn "aan het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel van een ander tot gevolg". Er zijn verschillende gradaties van hoezeer iemand schuldig is. De lichtste vorm is 'onoplettend/onvoorzichtig rijgedrag'. Daarna volgt een 'grove verkeersfout' en tot slot 'roekeloos rijgedrag'.
Drie kinderen en een volwassene kwamen door het ongeval donderdag om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De groep was op schoolkamp toen ze werd aangereden.
loading

POPULAIR NIEUWS

177219224_m

Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

generated-image (1)

Oud-ECB-baas Trichet: “We moeten voorbereid zijn op het ergste”

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

66430236_m

Hoe zit het nu echt met de vijfsecondenregel als je eten op de grond laat vallen?

Loading