Man die gewapend Kamergebouw binnendrong blijft in de cel

DEN HAAG (ANP) - Een rechter-commissaris heeft het voorarrest verlengd van de man die donderdag met een steekwapen het gebouw van de Tweede Kamer was binnengedrongen. Hij blijft veertien dagen langer in de cel, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte werd aan het begin van de avond in de hal van het gebouw opgepakt door de marechaussee. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Eerder meldden bronnen dat de man over de poortjes was geklommen die aan het begin van de grote toegangshal staan en deel uitmaken van het beveiligde gebied.

De Tweede Kamer heeft aangifte gedaan van lokaalvredebreuk en bedreiging. Ook krijgt de man een gebouwverbod.