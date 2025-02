Israëlische troepen blijven na deadline in Libanon

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël zegt ook na de deadline van dinsdag militair aanwezig te blijven op vijf plaatsen in het zuiden van Libanon. Een woordvoerder van de krijgsmacht meldt dat militairen achterblijven om Israëlische burgers te beschermen. De locaties moeten later alsnog worden overgedragen aan het regeringsleger van Libanon.

Israël viel het buurland vorig jaar binnen tijdens een conflict met Hezbollah, een zwaarbewapende Libanese beweging. In november kon een bestand worden gesloten. Hezbollah zou posities bij de Israëlische grens verlaten en Israël kreeg tot eind januari de tijd om de eigen militairen terug te trekken uit Libanon. Die deadline is later verlegd naar 18 februari.

Dat Israël toch wil vasthouden aan vijf locaties komt niet als een verrassing. De Libanese parlementsvoorzitter Nabih Berri zei vorige week al te zijn geïnformeerd over dat besluit door de Verenigde Staten, die als bemiddelaar hebben opgetreden. "Ik heb ze namens mijzelf en uit naam van president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam laten weten dat wij dit voorstel volledig afwijzen", zei de politicus afgelopen donderdag.

Israël zegt onder meer militairen te willen achterlaten op plekken die in de buurt liggen van Israëlische gemeenschappen. De Israëlische woordvoerder sprak over een "heel erg complexe" veiligheidssituatie.