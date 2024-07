Man die overleed door mishandeling in Den Haag woonde in azc

DEN HAAG (ANP) - Het slachtoffer van een dodelijke mishandeling afgelopen weekend in het centrum van Den Haag is een 23-jarige man uit Somalië, meldt de politie dinsdag. Hij woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard (Noord-Holland). De politie wil dinsdag nog geen vragen beantwoorden over eventuele aanhoudingen.

Agenten vonden de man zwaargewond op het Plein in de nacht van zaterdag op zondag. Hij overleed zondag in het ziekenhuis. De politie zoekt acht mannen die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de mishandeling. Het zou gaan om mannen tussen de 18 en 35 jaar.