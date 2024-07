Nog eens vier keer celstraf voor supportersgeweld bij FC Twente

ALMELO (ANP) - Bij de rechtbank in Almelo zijn dinsdag nog eens vier mannen veroordeeld tot celstraffen van twee en drie maanden wegens geweldpleging en mishandeling bij rellen na de wedstrijd FC Twente tegen het Zweedse Hammarby IF vorig jaar juli. Twee andere verdachten kregen voorwaardelijke celstraffen en een taakstraf van 240 uur. Een week geleden werden al vijf relschoppers wegens geweldpleging veroordeeld tot celstraffen van een en twee maanden en vijf anderen tot taakstraffen van honderd tot 240 uur.

Vier van de zes mannen die nu zijn veroordeeld waren in het bijzonder betrokken bij de ernstige mishandeling van een Zweedse supporter. Op camerabeelden was te zien hoe de man van een tribune werd gesleurd en daarna, terwijl hij versuft op de grond lag, werd geschopt en geslagen. Hulpverleners moesten hem weer bij bewustzijn brengen, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Met de uitspraken gaat de rechtbank voor een groot deel mee met het Openbaar Ministerie. Het OM had twee weken geleden in de meeste gevallen ook al celstraffen geëist om te benadrukken dat een "kentering" nodig is in de aanpak van voetbalgeweld. "Taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen helpen kennelijk niet meer. Het wordt tijd dat we harder gaan straffen. Dat is in het belang van de 'echte' supporters, de clubs en het voetbal in het algemeen," aldus de officier toen.

Alle verdachten hebben eerder al van de club en de KNVB, stadionverboden van enkele jaren gekregen en mogen zich de komende vijf jaar op wedstrijddagen niet in de buurt van het stadion vertonen. In totaal gaat het om twintig verdachten. De zaken tegen de overige vier worden later dit jaar behandeld.