Man die schoot bij Witte Huis bekend bij veiligheidsdiensten

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 5:37
WASHINGTON (ANP) - De man die zaterdag werd doodgeschoten bij een controlepost bij het Witte Huis, had eerder meerdere aanvaringen met Amerikaanse veiligheidsdiensten en de politie. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN.
De 21-jarige Nasire Best zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bij een andere aanhouding zei hij volgens rechtbankdocumenten dat hij "Jezus Christus" was.
Volgens de Secret Service begon Best te schieten toen hij een controlepost bij het Witte Huis naderde. Agenten openden daarop het vuur. Naast de schutter raakte ook een omstander gewond.
Op sociale media plaatste Best eerder berichten waarin hij zichzelf "de zoon van God" noemde. Ook publiceerde hij volgens CNN een bericht dat kon worden opgevat als een dreigement aan het adres van president Donald Trump.
Trump was tijdens het incident aanwezig in het Witte Huis en bleef ongedeerd.
