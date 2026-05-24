Bewoners seniorencomplex opgevangen na brand

DEN HAAG (ANP) - In een flat in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Daarbij zijn geen gewonden gemeld, aldus de veiligheidsregio.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 02.00 uur was de brand onder controle.

Bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel en later in de moskee aan de overkant van de straat. De brandweer controleert de woningen. Naar verwachting kunnen de meeste bewoners nog vannacht terug naar huis.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.