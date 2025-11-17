ECONOMIE
Gevangenis laat per abuis gedetineerde twee maanden te vroeg vrij

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 11:49
SCHIPHOL (ANP) - Het Justitieel Complex op Schiphol heeft onlangs bij vergissing een gedetineerde twee maanden te vroeg vrijgelaten. Dat staat op de maandelijkse incidentenlijst die de Dienst Justitiële Inrichtingen maandag publiceerde.
De vrijlating gebeurde vorige maand. Het administratie- en informatiecentrum had de gevangenis verkeerd geïnformeerd over de verlenging van de detentie met twee maanden. "Hierdoor werd de betrokkene vrijgelaten voordat deze informatie kon worden verwerkt", schrijft Justitie in een verklaring.
Het is niet duidelijk of de vrijgelaten verdachte inmiddels terug in gevangenschap zit om de rest van de straf uit te zitten.
