Man die zegt dat hij Jezus is mishandelt 7 Spaanse monninken

"Ik ben Jezus Christus en ik ga de broeders vermoorden,” zei een man toen hij een klooster van de congregatie van de Heilige Geest van de Berg Gilet (Valencia) binnenging. Vermoorden is hem niet gelukt, al valt van een monnik nog niet met zekerheid vast te stellen dat hij de aanslag overleeft.

De aanval vond plaats op zaterdagochtend toen de dader (47) een aantal kloostercellen binnenging en de bewoners met stokken en een fles in elkaar sloeg. Eén van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand, een ander in ernstige toestand, en vijf anderen raakten in verschillende mate gewond en liggen in het ziekenhuis.