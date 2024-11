Schaatsster Leerdam wint in Heerenveen ook 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen na de 500 meter ook de 1000 meter op haar naam geschreven. De 25-jarige Zuid-Hollandse schaatsster was met 1.13,72 verreweg de snelste.

Achter Leerdam werd Angel Daleman tweede met 1.15,09. Het 17-jarige talent was net iets sneller dan Antoinette Rijpma-de Jong (1.15,23) en shorttrack-ploeggenote Suzanne Schulting (1.15,23). Beide shorttracksters kwalificeerden zich eerder al voor de wereldbeker. Daleman op de 1500 meter en Schulting op de 500 meter.

Marrit Fledderus, die zich een dag eerder niet wist te plaatsen voor de wereldbeker op de 500 meter, werd vijfde in 1.15,35.

De snelste vijf schaatssters kwalificeren zich normaal gesproken voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter. Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.