BERGEN OP ZOOM (ANP) - In Stampersgat is in de nacht van woensdag op donderdag een man doodgeschoten. Het incident gebeurde rond 01.00 uur bij een woning aan de Markiezaatstraat in het Brabantse dorp. De politie meldt dat ze ter plaatse een verdachte heeft aangehouden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.