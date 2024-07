Spaanse premier hekelt op NAVO-top dubbele standaard Gaza

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft er woensdag bij het Westen op aangedrongen om de "dubbele standaard" met betrekking tot het conflict in Gaza te verwerpen. Hij deed dit in het licht van de steun voor Oekraïne die de NAVO-leiders tijdens de top in Washington uitspraken.

"Als we onze mensen vertellen dat we Oekraïne steunen omdat we het internationaal recht verdedigen, dan moeten dat ook doen ten aanzien van Gaza", zei Sánchez onder meer. De socialistische premier zei ook dat er een "consistente politieke positie" moet zijn waarin "we geen dubbele standaarden hanteren".

Spanje heeft meermaals Israëls oorlogsvoering in de Gazastrook bekritiseerd en een Palestijnse staat erkend, tot woede van de rechtse regering van Israël.

Sánchez zei dat hij ook "democratie, vrijheid en het bestaanrecht van een land als Oekraïne" steunt.