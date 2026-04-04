Man dringt huizen Sint-Michielsgestel binnen en wurgt vrouw

SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden die in het Brabantse Sint-Michielsgestel meerdere woningen binnendrong en bij een vrouw de keel dichtkneep. Dat bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om een 28-jarige man. Zijn woonplaats is bij de politie niet bekend.

De woordvoerster vertelt dat de politie meerdere meldingen kreeg van een man die "onbegrepen gedrag" vertoonde. Op de Asterstraat viel hij eerst een vrouw en haar hond aan. Nadat hij haar liet gaan, ging hij een huis in de Anjerstraat in. Daar bedreigde de man de bewoonster en vernielde hij haar spullen.

Hoe het met de slachtoffers gaat, weet de woordvoerster niet. De vrouw liep "wel verwondingen op".