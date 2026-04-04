Man dringt huizen Sint-Michielsgestel binnen en wurgt vrouw

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 10:40
SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden die in het Brabantse Sint-Michielsgestel meerdere woningen binnendrong en bij een vrouw de keel dichtkneep. Dat bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om een 28-jarige man. Zijn woonplaats is bij de politie niet bekend.
De woordvoerster vertelt dat de politie meerdere meldingen kreeg van een man die "onbegrepen gedrag" vertoonde. Op de Asterstraat viel hij eerst een vrouw en haar hond aan. Nadat hij haar liet gaan, ging hij een huis in de Anjerstraat in. Daar bedreigde de man de bewoonster en vernielde hij haar spullen.
Hoe het met de slachtoffers gaat, weet de woordvoerster niet. De vrouw liep "wel verwondingen op".
POPULAIR NIEUWS

87235519 l normal none

De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

rhs image

Voor joden was Pasen eeuwenlang levensgevaarlijk

181451509_m

De drie cruciale factoren voor een optimale tweede helft van je leven

102851908 m

Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

113759125

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

