VN-Veiligheidsraad stemt volgende week over Straat van Hormuz

NEW YORK (ANP/RTR) - De VN-Veiligheidsraad buigt zich naar verwachting pas volgende week over een resolutie over het hervatten van het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. De stemming zou aanvankelijk deze week plaatsvinden.

In de resolutie van Bahrein, de huidige voorzitter van de raad, staat dat "alle nodige defensieve middelen" worden toegestaan. In ieder geval China, Frankrijk en Rusland zijn tegen een militair optreden om de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz op te heffen. Deze landen kunnen als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hun veto uitspreken. De resolutie werd eerder vanwege bezwaren al afgezwakt.

De vijftien leden zouden afgelopen vrijdag bijeenkomen, maar het overleg werd met een dag uitgesteld. Diplomaten zeggen dat de stemming nu naar volgende week is verschoven. Er is nog geen datum bekend.